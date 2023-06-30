Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Назначен новый аким Талдыкоргана

Опубликовано:

Ернат Базил
Ернат Базил. Фото: gov.kz

Распоряжением акима Жетысуской области Ернат Базил назначен акимом города Талдыкоргана. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале акимата региона.

По информации официального сайта акимата Жетысуской области, Ернат Базил родился в 1978 году.

Образование - высшее. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию и Таразский государственный университет имени Дулати по специальностям: "инженер-строитель", "финансы".

Трудовую деятельность начал мастером участка ТОО "Корпорация Базис-А" в Алматы, где затем работал прорабом, начальником участка.

В разные годы был ведущим, главным специалистом, начальником отдела управления строительства, главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жетысуской области.

До настоящего назначения занимал пост заместителя акима Жетысуской области.

Напомним, ранее стало известно, что Асета Масабаева освободили от должности акима Талдыкоргана. Этот пост он занимал с марта 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027000-naznachen-novyy-akim-taldykorgana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.