Назначен новый аким Талдыкоргана

Ернат Базил. Фото: gov.kz

Распоряжением акима Жетысуской области Ернат Базил назначен акимом города Талдыкоргана. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале акимата региона.

По информации официального сайта акимата Жетысуской области, Ернат Базил родился в 1978 году.

Образование - высшее. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию и Таразский государственный университет имени Дулати по специальностям: "инженер-строитель", "финансы".

Трудовую деятельность начал мастером участка ТОО "Корпорация Базис-А" в Алматы, где затем работал прорабом, начальником участка.

В разные годы был ведущим, главным специалистом, начальником отдела управления строительства, главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жетысуской области.

До настоящего назначения занимал пост заместителя акима Жетысуской области.

Напомним, ранее стало известно, что Асета Масабаева освободили от должности акима Талдыкоргана. Этот пост он занимал с марта 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027000-naznachen-novyy-akim-taldykorgana/