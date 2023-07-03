Женщина стала акимом города в ВКО

Нургуль Бакынова. Фото: с сайта yk-news.kz

В Восточно-Казахстанской области прошли выборы на должность акима города Серебрянска. Впервые за историю моногорода его главой стала женщина, передает YK-news.kz.

Акимом Серебрянска избрана Нургуль Бакынова, ранее занимавшая пост главы Парыгинского сельского округа.

Нургуль Асановне 46 лет, родом она из Аягоза. В юности решила посвятить свою жизнь педагогической деятельности, чем успешно и занималась вплоть до 2020 года.

За 20 лет трудовой деятельности преподавала в школах и университетах Восточного Казахстана. Последнее место работы по основной специальности - директор Первороссийской средней школы в селе Полянское.

С июня 2020 года была назначена на должность акима Парыгинского сельского округа. В текущем году выдвинула свою кандидатуру на должность главы Серебрянска.

В список избирателей по этому городу вошли 5 426 человек, из них проголосовали 3 443. Большинство голосов были отданы за Нургуль Бакынову.

Напомним, недавно стало известно, что акима Талдыкоргана Асета Масабаева освободили от должности, которую он занимал с марта 2022 года.

В мае текущего года сообщалось, что он попал в реанимацию. Пресс-секретарь градоначальника пояснил, что акима доставили в больницу в рабочее время. Спустя несколько дней его состояние нормализовалось, поэтому его перевели в общую палату.

Позже сам Асет Масабаев рассказал, что была ишемическая атака, микроинсульт. Но он идет на поправку.

Акимом Талдыкоргана стал Ернат Базил. До этого он занимал пост заместителя акима Жетысуской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027304-zhenschina-stala-akimom-goroda-v-vko/