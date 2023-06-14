Начальников управлений полиции сменили в ряде городов Казахстана

Погоны. Иллюстративное фото: ДП СКО

В нескольких городах Казахстана сменили начальников управлений полиции, об этом сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Так, приказом министра на должность начальника управления полиции Тараза назначен Канат Сматов.

На должность начальника отдела полиции Жамбылского района ДП Жамбылской области назначен Ардак Мадимаров. Ранее он работал начальником управления криминальной полиции регионального департамента.

Начальником управления полиции Уральска стал Аскар Абдрахманов. До этого он занимал должность начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Западно-Казахстанской области.

Булат Иманов назначен на должность начальника управления полиции Костаная. Он ранее возглавлял полицию города Рудный.

На освободившееся место начальника УП Рудного назначен Аманжол Байзаков, который работал заместителем начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.

Начальником управления полиции города Аркалык стал Орал Баймурзин. Он до этого занимал должность заместителя начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.

Напомним, в мае этого года в ряде областей также сменились начальники департаментов полиции. Так, Махсудхан Аблазимов был назначен начальником ДП Кызылординской области. Руководителем ДП Западно-Казахстанской области стал Арман Оразалиев. ДП Карагандинской области возглавил Санжар Адилов. Ерлан Файзуллин был назначен главой ДП Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2024804-nachalnikov-upravleniy-politsii-smenili-v-ryade-gorodov-kazahstana/