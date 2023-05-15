Назначен новый начальник ДП Костанайской области
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Ерлан Файзуллин назначен начальником ДП Костанайской области. Его активу региона и личному составу представил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра на должность начальника ДП Костанайской области назначен генерал-майор полиции Ерлан Файзуллин.
"В органах внутренних дел он служит с 1995 года, более 27 лет опыта работы в оперативных подразделениях. Ваш регион ему также хорошо знаком. Ерлан Файзуллин уроженец Костанайской области. Здесь же начинал работу в полиции.
Прошел все ступени карьерного роста, начиная от должности оперуполномоченного. Практически 10 лет руководил районным отделом полиции Федоровского района ДП Костанайской области.
С 2012 по 2017 годы работал заместителем начальника ДП Костанайской области. Поэтому со всеми проблемами и особенностями региона он знаком", - отметил Игорь Лепеха.
До назначения на новую должность Ерлан Файзуллин возглавлял ДП Карагандинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2020616-naznachen-novyy-nachalnik-dp-kostanayskoy-oblasti/