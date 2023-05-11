Махсудхан Аблазимов назначен начальником ДП Кызылординской области

Махсудхан Аблазимов. Фото: t.me/police_of_kz

На должность начальника ДП Кызылординской области назначен генерал-майор полиции Махсудхан Аблазимов, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

"По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность начальника ДП Кызылординской области назначен генерал-майор полиции Махсудхан Аблазимов.

В связи с кадровыми изменениями в ОВД сегодня состоялся актив Кызылординской области", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев вместе с акимом области Нурлыбеком Налибаевым представил личному составу нового начальника ДП.

По информации МВД, Аблазимов Махсудхан Нугманович родился в 1962 году. Окончил в 1990 году Казахский политехнический институт по специальности инженер, в 2001 году – Центрально-Азиатский университет по специальности юрист. Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году.

Также добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Параграф", с 2004 по 2007 годы он работал заместителем начальника ДП Мангистауской области.

С 2007 по 2009 годы занимал пост начальника ДП Мангистауской области.

С 2009 по 2010 годы был начальником Департамента тыла МВД РК.

С 2010 по 2014 годы руководил аппаратом Министерства внутренних дел РК.

С 2014 по 2016 годы занимал должность начальника ДП Актюбинской области.

С 2016 по 2023 годы был начальником ДП Западно-Казахстанской области.

Сегодня ранее стало известно, что руководителем ДП Западно-Казахстанской области стал Арман Оразалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2020162-mahsudhan-ablazimov-naznachen-nachalnikom-dp-kyzylordinskoy-oblasti/