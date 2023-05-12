Назначен новый начальник ДП Карагандинской области

Санжар Адилов. Фото: gov.kz

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил личному составу нового начальника ДП Карагандинской области. Им стал Санжар Адилов, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра на должность начальника ДП Карагандинской области назначен Санжар Адилов.

Марат Ахметжанов отметил большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте.

По информации официального сайта МВД РК, генерал-майор полиции Санжар Адилов родился 26 сентября 1977 года в Алматинской области. Образование - высшее.

Начал службу в 1996 году в рядах Вооруженных сил. Был следователем, старшим следователем следственного отделения отдела полиции при УВД Ауэзовского и Медеуского районов ГУВД Алматы, заместителем начальника следственного отдела УВД Бостандынского района ГУВД Алматы, и.о. начальника следственного отдела УВД Бостандыкского района ГУВД Алматы, начальником следственных отделов УВД Бостандыкского и Ауэзовского районов ДВД Алматы.

Работал заместителем начальника УВД Алмалинского и Ауэзовского районов ДВД Алматы, и.о. заместителя начальника и заместителем начальника следственного управления Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (Финансовая полиции) по Алматы.

Кроме того, был старшим следователем по особо важным делам отдела расследования Военно-следственного управления Следственного комитета МВД РК, заместителем начальника Военно-следственного управления - начальником отдела анализа и зонального контроля Следственного комитета МВД РК, начальником Военно-следственного управления Следственного комитета МВД РК, заместителем начальника ДВД Астаны и ДП Алматы.

Также занимал пост начальника Следственного департамента МВД РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2020241-naznachen-novyy-nachalnik-dp-karagandinskoy-oblasti/