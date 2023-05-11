Арман Оразалиев назначен начальником ДП ЗКО

Арман Оразалиев. Фото: с личной страницы в Facebook

Сменился начальник ДП Западно-Казахстанской области. Новым руководителем стал Арман Оразалиев. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным официального сайта ДП ЗКО, ведомство с августа 2016 года возглавлял Махсудхан Аблазимов. Службу в органах внутренних дел он начал в 1981 году. До назначения на должность начальника ДП ЗКО был главой полиции Актюбинской области.

Теперь же ДП Западно-Казахстанской области возглавил Арман Оразалиев.

Напомним, Арман Оразалиев родом из Шымкента. Он - многодетный отец. У них с супругой пятеро детей. Окончил Алматинскую высшую школу МВД.

Занимал должность заместителя начальника Департамента криминальной полиции МВД РК, а в июле 2018 года стал начальником ДВД Жамбылской области.

После событий в Кордайском районе в феврале 2020 года он был освобожден от должности. Прощаясь с жителями Жамбылской области, экс-глава полиции выразил огромную благодарность тем, кто поддерживал его.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2020119-arman-orazaliev-naznachen-nachalnikom-dp-zko/