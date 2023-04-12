Назначен аким нового района в Астане

Жусуп Жумагулов. Фото: t.me/astana_newss

Акимом нового столичного района Нура стал Жусуп Жумагулов. Также назначен глава района Сарыарка – им стал Бауыржан Ералы, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

Сообщается, что по согласованию с Администрацией президента и депутатами городского маслихата в Астане были назначены акимы двух районов.

Так, акимом района Нура стал Жусуп Жумагулов, главой района Сарыарка – Бауыржан Ералы.

Жусуп Жумагулов, как сообщается, является членом президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал с должности специалиста Управления инвестиций и развития столицы.

С 2016 по 2019 год занимал должности заместителя руководителя КГУ "Центр исследования проблем религий", заместителя руководителя Управления по делам общественного развития столицы.

С 2020 года работал замруководителя аппарата акима столицы.

С февраля 2022 года занимал должность акима района Сарыарка.

Бауыржан Ералы свою трудовую деятельность начал с должности инспектора Комитета госдоходов министерства финансов РК.

Бауыржан Ералы. Фото: t.me/astana_newss

В разные годы занимал должности эксперта, главного эксперта Управления "Ситуационный центр", и.о заместителя начальника управления "Центра электронного декларирования".

В 2022 году занимал должность заместителя руководителя РГУ "Главное диспетчерское управление КГД министерства финансов РК", также был советником акима столицы.

В акимате столицы сообщили, что в рамках поручений главы государства акимам районов поставлен ряд задач по развитию районов и жилых массивов.

Район Нура в Астане

В июле прошлого года экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что Есильский район в столице поделят на два. Поскольку, по его словам, именно в этом районе количество людей с каждым годом растет, и там идет основная застройка новых жилых комплексов.

Кульгинов тогда отметил, что если при открытии Есильского района там проживало всего 68 тысяч человек, то сейчас – порядка 350 тысяч.

В декабре прошлого года стало известно, что новый район собираются назвать либо "Нура" – в честь реки в Акмолинской и Карагандинской областях – либо "Караоткель".

В январе ономастическая комиссия вынесла решение по переименованию ряда улиц и площадей в столице. Среди прочего было принято положительное заключение по присвоению вновь созданному в столице району название "Нура".

В конце января в акимате Астаны рассказали о границах нового района Нура, которые, как стало известно, составят 19 336 га.

"Обозначены (границы – прим. ред.) следующим образом: по реке Есиль в западной части города на восток до проспекта Кабанбай батыра, далее – вдоль по нечетной стороне проспекта Кабанбай батыра и западной стороне шоссе Каркаралы до южных границ города", – говорилось в сообщении акимата.

Отметим, что до создания нового района в Астане, по информации на сайте столичного акимата, их было всего четыре:

Есильский;

район Байконыр;

район Алматы;

район Сарыарка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2016432-naznachen-akim-novogo-rayona-v-astane/