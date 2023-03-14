Экс-глава Минздрава Елжан Биртанов получил новую должность

Елжан Биртанов. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Экс-глава Минздрава Елжан Биртанов стал советником главы профсоюза медработников QazMed, написала на директор медиацентра Федерации профсоюзов Казахстана Гульмира Каракозова.

По ее словам, накануне в офисе Федерации профсоюзов РК представлен новый советник председателя профсоюз Елжан Биртанов.

Председатель QazMed Алиакпар Матишев, как пишет Каракозова, приветствуя коллег, подчеркнул, что медицинские работники возлагают большие надежды на Елжана Биртанова, имеющего колоссальный опыт в развитии социально-партнерских отношений.

"Роль профсоюза важна в вопросах социальной защиты медицинских работников. В сфере здравоохранения есть еще вопросы, которые совместно с социальными партнерами нам предстоит решить: законодательно определить статус медицинского работника, кадровое обеспечение медучреждений, трудоустройство молодых специалистов, социальная поддержка. Нам вместе нужно продолжить реализацию поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению достойной оплаты труда медработников. Предстоит внести соответствующие изменения в отраслевое соглашение", - заявил Биртанов.

Отметим, что осенью 2022 года суд приговорил Елжана Биртанова к 5 годам ограничения свободы условно.

Дело Биртанова

Елжана Биртанова задержали в октябре 2020 года, через пару месяцев после ухода с поста министра. Бывшего главу Минздрава обвинили в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, но позже переквалифицировали обвинение в злоупотребление должностными полномочиями.

До этого, в мае 2020, по подозрению в хищении бюджетных средств был задержан Олжас Абишев, который при Биртанове был вице-министром здравоохранения.

Судебный процесс длился около двух лет. Биртанов и Абишев были осуждены в октябре 2022 года - они получили условные сроки в 5 лет и 4 года соответственно. Их признали виновными в злоупотреблении полномочиями по одному из эпизодов – это эпизод по разработке электронной платформы здравоохранения. Также обоих обязали выплатить 1,3 млрд тенге в пользу Минздрава.

Елжан Биртанов заявил после оглашения приговора, что выплатить сумму в 1,3 млрд тенге – нереально. Вместе с адвокатами он и Абишев подали апелляцию, однако в феврале текущего года Биртанову и Абишеву отказали в отмене приговора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2012812-eks-glava-minzdrava-elzhan-birtanov-poluchil-novuyu-dolzhnost/