Даниель Ваисов стал вице-министром юстиции Казахстана

Даниель Ваисов. Фото: пресс-служба правительства РК

Бывший руководитель Центральной службы по контролю за закупками АО "НУХ "Байтерек" Даниель Ваисов был назначен вице-министром юстиции Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Ваисов Даниель Мерейулы назначен на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Даниель Ваисов родился в 1979 году в Алматы.

Он окончил Высшую школу права "Адилет", университет Нархоз, а также Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина.

Трудовой путь начал в 2001 году с должности оператора по индивидуальному договору Министерства государственных доходов РК.

С марта по октябрь 2002 года являлся и.о. главного специалиста отдела разработки и внедрения эффективных методов работы с налогоплательщиками Управления по работе с плательщиками, а также главным специалистом отдела организации работы по разъяснению налогового законодательства Управления разъяснения налогового законодательства Департамента работы с налогоплательщиками Министерства государственных доходов РК.

В 2002-2003 годах был главным специалистом отдела принудительного взимания Управления налогового контроля Налогового комитета Министерства финансов РК.

В 2003-2010 годах являлся юристом Департамента международных контрактов, старшим юристом Департамента правового обеспечения, главным юристом Департамента международных контрактов, юристом I категории Департамента международных контрактов в АО "НК "КазМунайГаз".

С 2010 по 2020 год работал в частных коммерческих структурах.

С января 2020-го и по настоящее время занимал должность руководителя Центральной службы по контролю за закупками АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Добавим, что на данный момент должности вице-министров юстиции РК также занимают Алма Муканова и Бекболат Молдабеков.

Министром юстиции Казахстана сейчас является Азамат Ескараев. Он был назначен на должность указом президента 4 января 2023 года. Ранее, в конце 2022 года, Канат Мусин был освобожден от должности министра юстиции РК.

В целом, как указано на официальном сайте ведомства, Министерство юстиции осуществляет правовое обеспечение деятельности государства, поддерживает режим законности в работе государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, обеспечивает защиту прав и законных интересов граждан и организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2009298-daniel-vaisov-stal-vitse-ministrom-yustitsii-kazahstana/