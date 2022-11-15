Бекболат Молдабеков назначен вице-министром юстиции

Бекболат Молдабеков. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Республики Казахстан Молдабеков Бекболат Серикович назначен на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Бекболат Молдабеков родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2014 году аналитиком проектного офиса АО "Национальные информационные технологии".

С 2014 по 2016 годы работал и.о. главного эксперта, главным экспертом Управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно-технической документации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

2016-2017 годы – главный эксперт Управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно-технической документации департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

2017-2018 годы – руководитель управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно-технической документации департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

С 2018 по 2019 годы – заместитель директора департамента цифровизации Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

2019-2020 годы – директор департамента цифровизации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С 2020 по 2021 годы работал директором департамента цифровой трансформации, цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1997297-bekbolat-moldabekov-naznachen-vitse-ministrom-yustitsii/