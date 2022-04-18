Алма Муканова назначена вице-министром юстиции Казахстана

Алма Муканова. Фото: официальный сайт правительства РК

Постановлением правительства Алма Муканова была назначена на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Муканова Алма Кайратовна назначена на должность вице-министра юстиции РК", – говорится в официальном сообщении.

Алма Муканова родилась в 1988 году в Восточно-Казахстанской области.

Она окончила Казахский Гуманитарно-Юридический университет, а также The university of Warwick (Великобритания).

Трудовую деятельность начала в 2006 году специалистом в АО "КазРуно".

2010-2012 годы — специалист в АО"Казахский Гуманитарно-Юридический Университет".

С 2012 по 2015 годы занимала должность и.о. эксперта, эксперта, главного эксперта управления уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и законодательства в области обороны Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

2015-2017 годы — руководитель управления экологического законодательства и законодательства в области промышленности и транспорта Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

2017-2021 годы — заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.

С мая 2021 года и по настоящее время занимала должность директора Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1965631-alma-mukanova-naznachena-novym-vitse-ministrom-yustitsii-kazahstana/