"Возможно, были ошибки": Канат Мусин об итогах своей работы в Минюсте

Канат Мусин. Фото: официальный сайт Министерства юстиции РК

Канат Мусин в кулуарах мажилиса прокомментировал свое освобождение от поста главы Минюста и назначение судьей Конституционного суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у теперь уже экс-министра юстиции, что он чувствует сейчас.

"Во-первых, волнение ощущается за доверие, которое оказано было депутатами мажилиса. Все-таки Конституционный суд", – отметил Канат Мусин в ответ.

Он напомнил, что много раз говорил и рассказывал, чем он будет заниматься.

"Теперь мне оказана честь реализовывать то, что было намечено, все силы прилагать, чтобы обеспечить верховенство Конституции, защиту прав наших граждан, поэтому замыслы большие, энергии много, поэтому будем работать", – резюмировал экс-глава Минюста.

Мусин также заявил, что в должности министра сделал все, что планировал.

"Я все усилия приложил, чтобы выполнить те поручения, которые мне дал глава государства, и то, что я видел, чтобы оживить деятельность органов юстиции и сделать ее более удобной для граждан", – заявил он.

На вопрос журналистов касательно закрытости его ведомства экс-министр ответил, что не согласен с этим выводом. А что касается его последней ошибки по поводу регистрации новых политических партий, то, как отметил Мусин, министры тоже не застрахованы от ошибок.

"Я, во-первых, не разделяю ваше мнение, о том, что я боялся на себя брать ответственность. Вы все меня знаете: я всегда на все вопросы отвечал.

Вполне возможно где-то ошибки (были – прим. ред.) в информации. Министры – тоже люди.

А что касается политических прогнозов, то я всегда старался их не делать, потому что, во-первых, это не компетенция министра юстиции, а, во-вторых, прогнозировать – довольно сложное дело", – резюмировал он.

Напомним, что сегодня указом главы государства Канат Мусин был освобожден от должности министра юстиции. Он занимал этот пост с января текущего года.

Также сегодня депутаты мажилиса на заключительном в этом году пленарном заседании палаты избрали еще трех судей Конституционного суда, помимо назначенных накануне. Экс-министр юстиции Канат Мусин оказался в их числе.

Канат Мусин родился 27 февраля 1966 года в Целинограде (ныне – Астана).

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова. Карьерный путь начал в 1984 с должности судебного исполнителя.

С 2001 по 2007 год служил в органах финансовой полиции, работал заместителем начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области, города Алматы.

С 2007 по 2010 год работал в аппарате Совета безопасности Республики Казахстан.

С 2010 по 2012 год был первым заместителем прокурора Северо-Казахстанской области.

С 2012 по 2016 год занимал пост руководителя департамента юстиции столицы.

С марта 2016 года был депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан шестого созыва.

В январе 2021 года был избран депутатом седьмого созыва, а также занимал пост председателя комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса парламента Республики Казахстан.

14 июня 2021 года назначен на должность председателя судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2003749-ministry-tozhe-lyudi-kanat-musin-ob-itogah-svoey-raboty-v-minyuste/