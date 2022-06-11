Канат Бозумбаев освобожден от должности акима Алматинской области

Канат Бозумбаев. Фото: gov.kz

Канат Бозумбаев был освобожден от должности акима Алматинской области соответствующим указом президента Казахстана, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович освобожден от должности акима Алматинской области в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Канат Бозумбаев поблагодарил жителей области Жетысуской и Алматинской областей за совместную работу. Обращение бывшего главы региона опубликовано в официальном Facebook акимата Алматинской области.

"Уважаемые жители области Жетісу и Алматинской области! Возглавлять наш регион было для меня высокой честью. Где бы я ни трудился, я всегда буду стараться помогать земле предков. Благодарю всех за проведенную совместную работу. Желаю всем процветания!" - написал он.

Напомним, что сегодня президент назначил акима Улытауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973649-kanat-bozumbaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-akima-almatinskoy-oblasti/