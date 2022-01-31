"Единственная мысль – когда я поймаю пулю": Сагинтаев рассказал об обстреле его машины

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об обстреле его машины, который произошел 6 января, в разгар беспорядков в городе. Своими воспоминаниями он поделился в программе Baitassov Live, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима, нападение на кортеж произошло 6 января. К тому моменту в городе уже началась антитеррористическая операция, в результате которой должны были быть зачищены районы акимата, резиденции президента и площадь. После этого градоначальник и его команда смогли бы посетить здание акимата, чтобы оценить нанесенный ущерб.

"Масштабы уничтожения мы еще не предполагали, мы видели, что все сгорело, но что до такого состояния, что полностью сгорело, мы не предполагали. Мы с утра планировали, что поедем туда. Но чтобы туда поехать, нужно получать разрешение от АТО, потому что там должно быть безопасно.

Как только дали добро - это был уже вечер - мы с коллегами двинулись в сторону акимата, нас сопровождали наши коллеги с "Алматы ТВ" . Мы не просили никого нас встречать, не говорили, что мы выехали, потому что мы сами не знали, в какое время", - говорит Сагинтаев.

Он отметил, что приехал на машине Skoda, а когда кортеж акима свернул с проспекта Аль-Фараби на Назарбаева, появился черный внедорожник, из-за которого колонне пришлось снизить скорость до 30 км/ч. К тому же, внедорожник заставил кортеж акима изменить маршрут - для того, чтобы попасть в акимат, нужно было свернуть налево сразу после резиденции президента. Но черный автомобиль не позволил этого сделать.

Внедорожник развернулся и двинулся в сторону Аль-Фараби и в это время началась стрельба, вспоминает Бакытжан Сагинтаев.

"Мы видели на видеороликах, что это было и как. Меня спрашивали потом: "Вы испугались?". Я честно скажу: я же даже не понял, что происходит. Единственная мысль была – когда я поймаю пулю. Не то, что испугаться, что страшно - просто шквал огня. Я думал: "Ну все уже", - рассказывает аким.

Кроме того, по словам Сагинтаева, когда его машина стала покидать место стрельбы, водитель стал кричать: "Нога, нога". Впоследствии водитель признался, что на несколько секунд перестал чувствовать обе ноги вообще, но в результате все же смог уехать в безопасное место. Осознание того, что случилось, пришло через несколько дней, вспоминает аким.

Напомним, во время обстрела машины акима погиб водитель телеканала "Алматы". Позднее в Сети появилось видео с места инцидента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953764-edinstvennaya-mysl-kogda-ya-poymayu-pulyu-sagintaev-rasskazal-ob-obstrele-ego-mashiny/