Жанат Саматкызы покинула пост главы оператора по утильсбору "Жасыл даму"

Жанат Самат. Фото: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана

Жанат Саматкызы покинула должность председателя правления АО "Жасыл Даму". Информацию об этом подтвердили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

"Со вчерашнего дня в связи с переходом на другую работу Жанат Саматкызы покинула должность председателя правления АО "Жасыл Даму", – сообщил директор департамента по связям с общественностью МЭГПР РК Олжас Беркинбаев.

Напомним, Жанат Саматкызы занимала пост главы АО "Жасыл Даму" с 1 февраля.

Отметим, в середине января госорганизация "Жасыл Даму" была определена новым оператором по утильсбору в Казахстане.

ТОО "Оператор РОП", о котором негативно высказался президент во время выступления в мажилисе, постановлением правительства прекратило свою деятельность в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами.

Позже стало известно, что Антикор начал расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" – ее подозревают в хищении 20 млрд тенге, принадлежащих предприятию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964778-zhanat-samatkyzy-pokinula-post-glavy-kompanii-zhasyl-damu/