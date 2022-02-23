Ербол Бекпаев назначен замначальника полиции ВКО

Ербол Бекпаев. Фото: ДП ВКО

Приказом министра внутренних дел заместителем начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области назначен полковник полиции Ербол Бекпаев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Ербол Зарипханович в правоохранительных органах работает с 1992 года. Уроженец Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Костанайскую высшую школу МВД РК.

Начинал карьеру милиционером ОВД Октябрьского района УВД Усть-Каменогорска.

За годы службы работал на различных должностях, в том числе инспектором паспортной работы УВД Усть-Каменогорска, старшим инспектором визового отдела работы управления миграционной полиции УВД ВКО, старшим инспектором группы режима и контроля за выездом иностранцев управления миграционной полиции ГУВД ВКО.

С 2005 года стал начальником отдела контроля миграционной полиции ДВД ВКО.

С 2010 года занимал должность заместителя начальника управления миграционной полиции ДВД ВКО.

До назначения на пост замначальника более 10 лет возглавлял управление миграционной службы ДП Восточно-Казахстанской области.

Полковник полиции будет курировать вопросы тылового и финансового обеспечения.

Напомним, ранее стало известно, что Елдос Закимов назначен первым заместителем начальника департамента полиции ВКО, а Ернар Базаров возглавил полицию Семея.

В конце января текущего года начальником ДП Восточно-Казахстанской области стал Серик Джунисбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957524-erbol-bekpaev-naznachen-zamnachalnika-politsii-vko/