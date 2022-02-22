Елдос Закимов назначен первым замначальника полиции ВКО

Елдос Закимов. Фото: ДП ВКО

Приказом министра внутренних дел от 18 февраля 2022 года на должность первого заместителя начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области назначен подполковник полиции Елдос Закимов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Елдос Даулетказиевич в правоохранительных органах служит с 2002 года. Уроженец Абайского района Восточно-Казахстанской области. Учился в Академии МВД РК, в 2008 году окончил магистратуру.

Начинал свою карьеру следователем следственного отделения ОП Жарминского района.

За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником следственного отдела УВД Семея, заместителем начальника и начальником следственного управления ДВД Восточно-Казахстанской области.

С 2018 года и до настоящего назначения занимал пост заместителя начальника департамента полиции ВКО.

Напомним, ранее стало известно, что Ернар Базаров возглавил управление полиции Семея.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957338-eldos-zakimov-naznachen-pervym-zamnachalnika-politsii-vko/