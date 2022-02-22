Назначен новый начальник полиции Семея

Ернар Базаров. Фото: ДП ВКО

21 февраля начальник департамента полиции ВКО Серик Джунисбеков представил личному составу нового главу управления полиции Семея. Им стал Ернар Базаров, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Ернар Мейрамбекович работает в правоохранительных органах с 1998 года.

С 2000 по 2012 годы занимал различные должности в УВД Семипалатинска (Семея), в том числе начальника регистрационно-экзаменационного отделения.

С ноября 2012 по февраль 2018 года работал в Комитете административной полиции МВД РК.

С февраля по сентябрь 2018 года занимал должность заместителя начальника управления административной полиции ДП ВКО, с 31 октября 2018 года и до настоящего назначения был начальником этого же управления.

Напомним, в конце января текущего года департамент полиции Восточно-Казахстанской области возглавил Серик Джунисбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957335-naznachen-novyy-nachalnik-politsii-semeya/