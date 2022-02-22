Назначен новый начальник полиции Семея
21 февраля начальник департамента полиции ВКО Серик Джунисбеков представил личному составу нового главу управления полиции Семея. Им стал Ернар Базаров, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
Ернар Мейрамбекович работает в правоохранительных органах с 1998 года.
С 2000 по 2012 годы занимал различные должности в УВД Семипалатинска (Семея), в том числе начальника регистрационно-экзаменационного отделения.
С ноября 2012 по февраль 2018 года работал в Комитете административной полиции МВД РК.
С февраля по сентябрь 2018 года занимал должность заместителя начальника управления административной полиции ДП ВКО, с 31 октября 2018 года и до настоящего назначения был начальником этого же управления.
Напомним, в конце января текущего года департамент полиции Восточно-Казахстанской области возглавил Серик Джунисбеков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957335-naznachen-novyy-nachalnik-politsii-semeya/