Арман Кырыкбаев назначен заместителем акима Алматы

Арман Кырыкбаев. Фото: пресс-служба акима Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев назначил своего нового заместителя – им стал Арман Кырыкбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Кырыкбаев Арман назначен замакима Алматы. Назначен по распоряжению акима, по согласованию с Администрацией президента", – сообщили представители горадминистрации.

Отмечается, что Кырыкбаев будет курировать такие сферы, как внутренняя политика, культура и спорт.

Кырыкбаев уже имеет опыт работы на этой должности – пост замакима Алматы он занимал в период с октября 2015-го по июль 2019 года.

Ранее, как замакима, он курировал вопросы внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, развития языков и другие.

Родился Кырыкбаев 20 октября 1976 года в городе Целинограде. Является выпускником Казахской государственной академии управления, а также Дипломатической академии МИД РК. По специальности экономист-международник.

Имеет общий трудовой стаж более 25 лет в государственной службе, в сфере культуры и молодежной политики.

Ему довелось поработать в двух министерствах Казахстана – иностранных дел, а также культуры и информации. Занимал должности атташе в посольстве РК в Узбекистане, второго секретаря Комитета по делам СНГ МИД РК.

В период с 2010-го по 2012 год был заместителем акима Карагандинской области. В 2014-м году стал советником первого зампреда партии "Нур Отан", в конце 2019 года вернулся к работе в партии, заняв пост ее секретаря.

Напомним, в конце января акимом города Алматы стал Ерболат Досаев. На этом посту он сменил Бакытжана Сагинтаева, перешедшего на другую работу.

В середине этой недели стало известно о том, что Ержан Бабакумаров покинул пост замакима Алматы, возглавив СЦК. Накануне Максат Кикимов, еще один экс-замакима, сообщил, что дорабатывает последний день на этой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955809-arman-kyrykbaev-naznachen-zamestitelem-akima-almaty/