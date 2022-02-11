Замакима Алматы Максат Кикимов покинет свой пост

Максат Кикимов. Фото: instagram.com/kikimov_maksat

Замакима Алматы Максат Кикимов покидает свой пост. Об этом он сообщил в соцсети Instagram, написав трогательный пост, передает корреспондент NUR.KZ.

Кикимов сообщил, что сегодня, 11 февраля, у него последний рабочий день на посту замакима. Он отметил, что 10 лет отдал работе в акимате Алматы.

"За это время вместе с вами нам удалось сделать немало на благо нашего города. Благодарю каждого из вас за поддержку и обратную связь! Благодаря конструктивной критике и поддержке курса на созидание лучшего города Алматы кардинально преобразился. Это говорит о том, что настоящими хозяевами нашего города, искренне радеющими за него, являются сами алматинцы", - сообщил Максат Кикимов.

Он выразил благодарность бывшему акиму Бакытжану Сагинтаеву и всем коллегам, сотрудникам акимата, а также депутатам маслихата, общественному совету, общественным организациям, коммунальным предприятиям и учреждениям.

"Вместе мы старались дойти до глубины всех насущных проблем и моментально решать их общими усилиями. Спасибо вам за неравнодушие к судьбе города и за эти насыщенные и незабываемые 10 лет!

Нигде и никогда, ни в одном городе мира, звезды не светят так ярко, как в городе детства – Алматы", - написал замакима.

Он рассказал, что родился, вырос, учился, женился в Алматы, и здесь же стал отцом троих детей.

"Искренне люблю наш город. Он для меня особенный, здесь свой ритм жизни – яркий, динамичный, быстро адаптирующийся к новым реалиям.

Уважаемые алматинцы! Уверен, что все благое, сделанное нами, будет сохранено и приумножено. От всей души желаю всем горожанам здоровья, успехов, добра и благополучия! Қайда жүрсек те, қандай жағдайда болсақ та сыйластықтан айырмасын! Аман болайық!" - заключил Кикимов.

Напомним, Максат Кикимов был назначен заместителем акима в сентябре 2020 года. В разные годы он занимал посты акима Жетыуского района и разных управлений акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955754-zamakima-almaty-maksat-kikimov-pokinet-svoy-post/