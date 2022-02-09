Ержан Бабакумаров получил новую должность

Ержан Бабакумаров. Фото: сайт акимата города Алматы

Ержан Бабакумаров назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Между тем указом главы государства ранее возглавлявший СЦК Руслан Алишев освобожден от должности.

Бабакумаров Ержан Жалбакович родился 2 марта 1969 года.

В 1991 году окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности "Преподаватель политической истории". Является кандидатом политических наук, академик Академии политических наук РК.

Трудовую деятельность начал в 1995 году с должности заведующего отделом внутренней политики, директора Центра социально-политических исследований Института развития Казахстана.

В 1996 году работал главным специалистом отдела внутренней политики аппарата акима Алматы.

С 1996 по 2006 год трудился старшим референтом, консультантом, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом внутренней политики, главным инспектор социально-политического отдела, заведующим информационно-аналитическим центром Управления внутренней политики, заведующим информационно-аналитическим центром Администрации президента.

С 2006 по 2008 год был исполняющим обязанности вице-министра культуры, информации и спорта, вице-министром, ответственным секретарем Министерства культуры и информации.

С 2008 по 2012 год - заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра.

С 2012 по 2016 год - директор РГП "Служба центральных коммуникаций" при президенте.

С 2016 по 2018 год - заместитель главы Канцелярии премьер-министра.

С 2018 по 2019 год - заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации президента.

С апреля по июль 2019 года был советником президента Казахстана.

В июле 2019 года был назначен заместителем акима Алматы, на этой должности он проработал до февраля 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955365-erzhan-babakumarov-poluchil-novuyu-dolzhnost/