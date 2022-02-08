Бозумбаев и Акишев покинули совет директоров "Самрук-Казына"

Данияр Акишев. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В фонде "Самрук-Казына" изменился состав совета директоров – в него вошел первый заместитель главы Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.

В сообщении биржи говорится, что решением единственного акционера от 28 января 2022 года внесены следующие изменения в состав совета директоров фонда:

исключены: Канат Бозумбаев – аким Алматинской области, и Данияр Акишев – экс-председатель Нацбанка и действующий помощник Елбасы Нурсултана Назарбаева;

Канат Бозумбаев. Фото: akorda.kz

избран Тимур Сулейменов – первый замглавы Администрации президента.

Тимур Сулейменов. Фото: akorda.kz

"С учетом внесенных изменений, совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" состоит из шести человек: Джон Дудас, Онг Бун Хви, Лука Сутера, Куантыров А. С., Саткалиев А. М., Сулейменов Т. М.", – сообщил фонд представителям биржи.

Ранее в ходе расширенного заседания правительства глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев рассказал президенту о том, как совершенствуется деятельность фонда.

Между тем сам Касым-Жомарт Токаев заявил, что фонд не достиг результатов в своей работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955190-bozumbaev-i-akishev-pokinuli-sovet-direktorov-samruk-kazyna/