Тимур Сулейменов стал первым замглавы Администрации президента

Тимур Сулейменов. Фото: akorda.kz

Тимур Сулейменов назначен первым заместителем руководителя Администрации президента. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Сулейменова Тимура Муратовича первым заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан", - говорится в документе.

Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года.

В 2000 году окончил Павлодарский Государственный Университет им. С. Торайгырова по специальности "экономика и менеджмент в социальной сфере". В 2006 году Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности "правоведение".

Окончил также Мэрилендский университет (США) по специальности магистр делового администрирования по программе "Болашак", магистр бизнеса со специализацией "Финансы".

Прошел сертификацию в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.

В период с 1999 по 2000 год работал экономист-менеджером семейной врачебной амбулатории №3 в Павлодаре.

С 2002 по 2006 год занимал должность главного консультанта аудиторской компании "Эрнст энд Янг Казахстан" в Алматы.

С 2006 по 2009-й работал директором департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка и добыча "КазМунайГаз".

С 2009 по 2010 год был вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, позже - вице-министром экономического развития и торговли Республики Казахстан.

С 2012 по 2016 год являлся членом коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике.

С 2016 по 2019 год занимал пост министра национальной экономики Республики Казахстан.

С 31 марта 2017 года избран членом совета директоров национального холдинга "КазАгро".

В 2019 году работал заместителем председателя Национального банка, позже - помощником президента Республики Казахстан.

22 июля 2019 года был назначен заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950919-timur-suleymenov-naznachen-pervym-zamestitelem-rukovoditelya-administratsii-prezidenta/