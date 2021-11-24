Канат Бозумбаев. Фото: akorda.kz

Канат Бозумбаев назначен акимом Алматинской области. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. С 2014 года данный пост занимал Амандык Баталов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Назначить Бозумбаева Каната Алдабергеновича акимом Алматинской области, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Канат Бозумбаев родился в 1969 году в Алматы. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "экономист".

Трудовую деятельность начал в 1993 году экономистом ТОО "Эдем ЛТД".

В 1994-1997 годах работал помощником акима Алматы.

В 1997 году был директором по экономическим вопросам ТПО "Алмаз и Компания", начальником отдела региональной политики Министерства экономики и торговли РК.

1997-1998 гг. - начальник сводно-финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам ЗАО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

08.1998-03.2000 гг. - директор департамента нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли РК.

03.2000-12.2000 гг. - вице-министр Министерства энергетики, индустрии и торговли РК.

01.2001-05.2001 гг. - первый вице-президент открытого акционерного общества "KEGOC".

05.2001-08.2007 гг. - президент открытого акционерного общества "KEGOC".

27.08.2007-14.10.2008 гг. - председатель правления акционерного общества "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

10.2008-11.2009 гг. - председатель правления АО "KEGOC".

30.11.2009-12.2013 гг. - аким Жамбылской области.

12.2013-25.03.2016 гг. - аким Павлодарской области.

25.03.2016 - 18.02.2019 гг. - министр энергетики РК.

С 18 декабря 2019 года работал помощником президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1943644-kanat-bozumbaev-naznachen-akimom-almatinskoy-oblasti/