Полицейские показали, куда доставляли задержанных после беспорядков в Актобе

Фото: diapazon.kz

После сообщений в социальных сетях о том, что задержанных в Актобе во время беспорядков избивали силовики, для журналистов организовали пресс-тур. Полицейские показали места, куда доставляли людей, передает "Диапазон".

Городской отдел полиции №1

Сюда доставляли задержанных по подозрению в участии в беспорядках. Правоохранители продемонстрировали видеокамеры в служебных кабинетах и коридорах. По их словам, везде ведется наблюдение, слепых зон в здании нет. Поэтому избиения и пытки попали бы на видео.

Фото: diapazon.kz

Руководитель ГОП №1 Берик Бисекенов отметил, что у него и других сотрудников нет возможности отключить какую-либо камеру или удалить запись. Видео могут просматривать в департаменте полиции, в УСБ.

На обвинения одного из задержанных в том, что его били в полиции, Берик Бисекенов ответил, что, возможно, побои были получены в другом месте, до доставления в отдел.

Журналистам показали две камеры, каждая из которых рассчитана на 4 человека. Сюда задержанных доставляют на короткий срок.

Спецприемник для административно арестованных

Спецприемник. Фото: diapazon.kz

Здесь тоже повсюду видеонаблюдение, в том числе в коридорах и камерах, где отбывают административный арест.

Приемник рассчитан на 88 человек, сюда помещают только по решению суда. На момент визита журналистов тут находились 62 правонарушителя. Семеро из них были задержаны во время незаконных митингов.

В камерах сидят по 4 и 8 человек, есть трехразовое питание. Например, в меню на день были рассольник с мясом, плов с курицей, макароны с котлетой и прочее. Также в спецприемнике есть душ.

Фото: diapazon.kz

У входа в здание - маленький дворик для прогулок, напротив на стене - распорядок дня. Из него следует, что подъем у арестованных в 7 утра, отбой - в 22.30.

"За дни действия ЧП сюда доставили 249 человек. Из них 183 вышли на свободу после протеста прокуратуры", - сообщил исполняющий обязанности руководителя спецприемника УП Актобе Каныбек Сафиянов.

Напомним, ранее были озвучены данные по убитым и раненым во время массовых беспорядков в Актобе. Также полицейские показали кадры захвата областного акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953475-politseyskie-pokazali-kuda-dostavlyali-zaderzhannyh-posle-besporyadkov-v-aktobe/