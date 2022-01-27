Эльвира Азимова: 39 обращений о нарушениях прав человека поступили после беспорядков в стране

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Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова озвучила данные об обращениях о нарушениях прав человека, которые поступали от граждан после беспорядков в Казахстане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Алматинская трагедия".

По словам Азимовой, с 13 по 19 января региональные группы провели 81 превентивное посещение следственных изоляторов, изоляторов временного содержания и приемников распределителей.

В итоге было зарегистрировано 39 обращений граждан о нарушении их прав.

Азимова заверила, что сейчас принимаются все меры по обеспечению надлежащего расследования и недопущению повторной виктимизации заявителей.

"Очень важно, чтобы прокуратура оперативно и публично реагировала на все обращения в СМИ и социальной сети, получившие резонанс. При вынесении судебных решений необходимо рассматривать возможность применения уголовных мер наказания, альтернативных лишению свободы", - высказалась уполномоченный по правам человека.

По ее словам, от казахстанцев поступали сообщения об эксгумации без согласия родственников тел людей для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях расследования.

"Несмотря на то, что данное процессуальное действие является необходимым, важно учитывать согласие родственников", - подчеркнула Азимова.

Также, по ее словам, необходимо обеспечить доступ всех заключенных граждан к лечению. Спикер напомнила, что это не только требование национального законодательства, но и требование ООН.

"За воспрепятствование деятельности при проведении независимого мониторинга участниками национального превентивного механизма предусмотрена административная ответственность", - предупредила уполномоченный по правам человека.

Республиканская коллегия юридических консультантов продолжает оказывать нуждающимся гражданам бесплатную юридическую помощь, связанную с административным и уголовным производством, а также по вопросам взыскания и компенсации ущерба.

С ними можно связаться по номерам: 8 (7172) 74-05-48, 74-05-42.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953375-elvira-azimova-prokommentirovala-soobscheniyak-o-pytkah-posle-besporyadkov/