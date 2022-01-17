Нурлан Масимов обратился к жителям после ухода с поста начальника ДП Павлодарской области

Нурлан Масимов. Фото: facebook.com/nurlan.masimov.9883

Бывший начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов обратился к жителям региона через свою официальную страницу в Facebook.

Как отметил генерал, согласно поданного им рапорта, приказом министра внутренних дел Казахстана он был освобожден от должности начальника ДП Павлодарской области.

"Наше общение в социальной сети позволило мне и моим коллегам с нового ракурса взглянуть на нашу работу. Было очень важно напрямую контактировать с вами, обсуждать проблемы, строить планы, делиться с вами новостями о работе полиции в целом.

Ценными для меня были и критикующие комментарии. Они указывали на существующие проблемы в жизни павлодарцев, и мы старались незамедлительно устранять недочеты в нашей работе.

За эти годы использовались все имеющиеся возможности, чтобы сделать жизнь наших граждан мирной и спокойной.

Благодарю каждого подписчика и жителя Павлодарской области за поддержку, внимательное отношение к деятельности полиции и плодотворную совместную работу по укреплению безопасности в регионе. Можно сказать с уверенностью, что благодаря вам Павлодарская область будет процветать, а люди в ней будут жить спокойно и счастливо.

Желаю вам здоровья, благополучия и спокойствия! Берегите себя!" - написал Нурлан Масимов.

Напомним, ранее стало известно, что начальник ДП Павлодарской области освобожден от должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951529-nurlan-masimov-obratilsya-k-zhitelyam-posle-uhoda-s-posta-nachalnika-dp-pavlodarskoy-oblasti/