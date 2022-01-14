Гранатомет и три пулемета изъяли после беспорядков в Жамбылской области

Фото: ДП Жамбылской области

Полицейские Жамбылской области обратились к жителям с просьбой сообщать об обнаружении оружия, боеприпасов и специальных средств. После чего в 102 стали поступать звонки от людей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В ведомстве отметили, что звонки поступают из Тараза и всех районов Жамбылской области. За сутки по информации жителей полицейскими изъято более 40 единиц оружия и боеприпасов.

К примеру, 13 января к стражам порядка обратились люди и рассказали о найденном оружии.

Прибывшие в указанные места правоохранители обнаружили 3 автомата Калашникова и гранатомет. Все оружие направлено на экспертизу.

Также ранее были изъяты три пулемета.

В ДП Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.

По информации акимата региона, размещенной на официальном сайте, по состоянию на 14 января в Жамбылской области 2307 человек, участвовавших в массовых беспорядках, доставлены в отделения полиции.

38 из них арестованы по решению суда. В отношении 226 лиц возбуждены административные дела (125 человек арестованы на 15 суток, 19 - оштрафованы, 82 - получили предупреждение).

У задержанных изъято 143 единицы оружия, из них 15 - за последние сутки. В их числе 43 автомата Калашникова, 13 снайперских винтовок, 3 пистолета-пулемета, 29 единиц гладкоствольного оружия.

273 человека получили различные телесные повреждения, 34 из них госпитализированы.

Продолжаются спецоперации по выявлению и задержанию преступников.

В регионе по-прежнему действует комендантский час. Передвигаться жителям по улицам запрещено с 23.00 до 7.00 часов.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области задержан мужчина, у которого изъяты 5 ружей, 110 патронов различного калибра и 3 магазина от автомата и пистолета, похищенные из охотничьего магазина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951141-granatomet-i-tri-pulemeta-izyali-posle-besporyadkov-v-zhambylskoy-oblasti/