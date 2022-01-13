Абзал Абдикаримов назначен вице-министром национальной экономики Казахстана

Постановлением правительства Абдикаримов Абзал Алиевич назначен на должность вице-министра национальной экономики РК, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.
Абзал Абдикаримов родился в 1987 году в Туркестанской области. Окончил КазНПУ им. Абая, Kings College London, University of London по программе «Болашак», IE Business School.
Член президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал в 2010 году в коммерческих организациях. С 2014 по 2015 — главный специалист, директор департамента инвестиционных проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
В 2015-2016 годах — руководитель проекта департамента АО «НУХ «Байтерек».
С 2016 по 2019 — советник министра, заместитель директора департамента, директор департамента государственной поддержки предпринимательства министерства национальной экономики РК.
С 2019 года и по настоящее время работал руководителем столичного департамента агентства по защите и развитию конкуренции.
Ранее мы сообщали, что Александр Данилов стал вице-министром информации.
Кроме того, экс-министр энергетики Магзум Мирзагалиев стал советником президента.
Также Жаслана Мадиева освободили от должности зампреда АСПиР, а Ерлан Баттаков сменил Ержана Казанбаева на посту вице-министра торговли и интеграции.
Помимо этого, кадровые перестановки произошли в сенате парламента Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950991-abzal-abdikarimov-naznachen-vitse-ministrom-natsionalnoy-ekonomiki-kazahstana/