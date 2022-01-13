Абзал Абдикаримов назначен вице-министром национальной экономики Казахстана

Абзал Абдикаримов. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Абдикаримов Абзал Алиевич назначен на должность вице-министра национальной экономики РК, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Абзал Абдикаримов родился в 1987 году в Туркестанской области. Окончил КазНПУ им. Абая, Kings College London, University of London по программе «Болашак», IE Business School.

Член президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в коммерческих организациях. С 2014 по 2015 — главный специалист, директор департамента инвестиционных проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

В 2015-2016 годах — руководитель проекта департамента АО «НУХ «Байтерек».

С 2016 по 2019 — советник министра, заместитель директора департамента, директор департамента государственной поддержки предпринимательства министерства национальной экономики РК.

С 2019 года и по настоящее время работал руководителем столичного департамента агентства по защите и развитию конкуренции.

Ранее мы сообщали, что Александр Данилов стал вице-министром информации.

Кроме того, экс-министр энергетики Магзум Мирзагалиев стал советником президента.

Также Жаслана Мадиева освободили от должности зампреда АСПиР, а Ерлан Баттаков сменил Ержана Казанбаева на посту вице-министра торговли и интеграции.

Помимо этого, кадровые перестановки произошли в сенате парламента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1950991-abzal-abdikarimov-naznachen-vitse-ministrom-natsionalnoy-ekonomiki-kazahstana/