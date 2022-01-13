КНБ: Задержаны подозреваемые в беспорядках и нападении на департамент полиции (видео)

Кадр из видео: КНБ РК

В нескольких регионах Казахстана задержаны подозреваемые в нападении на полицию и в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ РК.

Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в Алматинской области.

В результате задержаны 8 человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на департамент полиции в Талдыкоргане, а также еще 8 (в том числе четверо граждан ЦАР) - возможно причастных к беспорядкам и мародерствам в Алматы. Все они переданы в подразделения полиции.

11 января в Туркестанской области в авиационном пункте пропуска "Шымкент" при оформлении рейса КС-7425 сообщением Туркестан-Стамбул выявлен казахстанец, который был участником митингов в Кызылорде и распространял через мессенджеры информацию о призыве граждан для участия в беспорядках. Мужчина передан в линейный отдел полиции Шымкента.

10 января в Костанайской области в пункте пропуска "Убаган" в рамках фильтрационных мероприятий задержан житель Тараза 1986 года рождения.

В ходе проверочных мероприятий в мобильном телефоне обнаружена его фотография в спецобмундировании силовых структур (защитный шлем, разгрузочный жилет, металлический щит и резиновая палка) с датой ее создания 5 января. Для проведения следственных мероприятий подозреваемый передан в Узункольский РОП.

Ранее оперативный штаб МВД РК сообщил о задержании групп мужчин и изъятии у них оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950960-knb-zaderzhany-podozrevaemye-v-besporyadkah-i-napadenii-na-departament-politsii-video/