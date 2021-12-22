"Для нас это было новостью": Есмагамбетова об уходе Цоя с должности главы Минздрава

Айжан Есмагамбетова. Фото: Ortcom.kz

Глава Комитета санэпидконтроля в кулуарах правительства рассказала, как восприняла новость об уходе Алексея Цоя с должности министра здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Есмагамбетова призналась, что с сожалением восприняла эту новость.

"Если говорить обо мне лично, то, конечно, с сожалением. Потому что с Алексеем Владимировичем (Цоем - экс-министром здравоохранения - прим.ред.) с первого дня работали, когда он был вице-министром. С ним всегда очень комфортно работать: четкая постановка задач, четкий контроль их исполнения, но и в целом человеческие качества. Это тоже, я считаю, немаловажно сегодня в коллективе и на госслужбе", - добавила она.

Есмагамбетова предположила, что весь коллектив Минздрава отнесся к этой новости с сожалением, и добавила, что также не знала о планах Цоя оставить пост министра.

"Для нас это тоже было новостью", - резюмировала она.

Напомним, Алексей Цой покинул пост министра здравоохранения два дня назад. Свой уход он объяснил решением "перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы".

Временно исполняющим обязанности главы Минздрава стал вице-министр Жандос Буркитбаев. Сегодня в кулуарах правительства он прокомментировал свое назначение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1947935-dlya-nas-eto-bylo-novostyu-esmagambetova-ob-uhode-tsoya-s-dolzhnosti-glavy-minzdrava/