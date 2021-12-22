Буркитбаев прокомментировал свое назначение на должность и.о. главы Минздрава

Жандос Буркитбаев. Фото: primeminister.kz

Жандос Буркитбаев в кулуарах правительства рассказал о работе на госслужбе и высказался о своем назначении на должность исполняющего обязанности министра здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

Буркитбаев отметил, что решения по назначению или увольнению первых руководителей госорганов принимает высшее руководство страны.

"Соответственно, комментировать его мне будет неуместно. Я как государственный политический служащий исполняю поручения, исполняю обязанности в рамках полномочий, которые у меня есть", - добавил он.

При этом Буркитбаев подчеркнул, что работа на госслужбе - всегда большая ответственность.

"Это большая ответственность, прежде всего, перед самим собой, перед нашими коллегами, перед населением. Основная роль министерства здравоохранения - охрана здоровья граждан Казахстана. Я не вижу назначения, я исполняю обязанности. Работа идет плановая, системная у Минздрава в рамках ранее поставленных планов и системных вопросов без лишнего ажиотажа", - резюмировал он.

Напомним, 20 декабря Алексей Цой покинул пост министра здравоохранения, который он занимал с лета 2020 года. Свой уход Цой объяснил решением "перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы".

После ухода Цоя исполняющим обязанности министра здравоохранения стал вице-министр Жандос Буркитбаев. В Минздраве его назначение назвали временным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1947905-burkitbaev-prokommentiroval-svoe-naznachenie-na-dolzhnost-io-glavy-minzdrava/