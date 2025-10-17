Доллар продолжает дешеветь в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Екатерина Сохарева
      Екатерина Сохарева
      Руководитель рубрики Финансы

      Доллар продолжает дешеветь в Казахстане

      Опубликовано:

      Монеты тенге лежат в скрученной 100-долларовой купюре
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Доллар подешевел до минимума за последний месяц. За сутки его курс на KASE снизился еще на 1,3 тенге. Почем американскую валюту продают и покупают обменные пункты Казахстана, узнали журналисты NUR.KZ.

      После установления рекорда (549,15 тенге) полмесяца назад доллар начал, немного колеблясь, но планомерно дешеветь.

      По итогам последнего на этой неделе торгового дня на Казахстанской фондовой бирже (KASE), он составил уже 536,32 тенге. За сутки снижение составило более 1,3 тенге.

      Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

      • Астана: покупка – от 535 до 537 тенге, продажа – от 541 до 543 тенге;
      • Алматы: покупка – от 534 до 538,6 тенге, продажа – от 538,8 до 541тенге;
      • Шымкент: покупка – от 536 до 538 тенге, продажа – от 538,5 до 540 тенге.

      Намного ниже рекорда, также зафиксированного в начале октября (644,87 тенге), сейчас и курс евро. Но за последние сутки он вырос на бирже почти на 2 тенге

      Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:30 составляет 627,68 тенге. Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

      • Астана: покупка – от 623 до 626 тенге, продажа – от 632 до 634 тенге;
      • Алматы: покупка – от 620 до 628,2 тенге, продажа – от 629 до 633 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 623 до 627 тенге, продажа – от 628 до 638 тенге.

      При этом рекорды продолжает обновлять золото. Его стоимость на мировом рынке достигла почти 4,4 тысячи долларов США за тройскую унцию.

      Напомним, что неделю назад базовую ставку в Казахстане повысили до рекордных 18%. Это должно было повлиять на укрепление курса тенге.

      Курс тенге
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.