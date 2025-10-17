Доллар продолжает дешеветь в Казахстане

Доллар подешевел до минимума за последний месяц. За сутки его курс на KASE снизился еще на 1,3 тенге. Почем американскую валюту продают и покупают обменные пункты Казахстана, узнали журналисты NUR.KZ.

После установления рекорда (549,15 тенге) полмесяца назад доллар начал, немного колеблясь, но планомерно дешеветь.

По итогам последнего на этой неделе торгового дня на Казахстанской фондовой бирже (KASE), он составил уже 536,32 тенге. За сутки снижение составило более 1,3 тенге.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 535 до 537 тенге , продажа – от 541 до 543 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 534 до 538,6 тенге , продажа – от 538,8 до 541тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 536 до 538 тенге, продажа – от 538,5 до 540 тенге.

Намного ниже рекорда, также зафиксированного в начале октября (644,87 тенге), сейчас и курс евро. Но за последние сутки он вырос на бирже почти на 2 тенге

Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:30 составляет 627,68 тенге. Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

Астана: покупка – от 623 до 626 тенге , продажа – от 632 до 634 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 620 до 628,2 тенге , продажа – от 629 до 633 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 623 до 627 тенге, продажа – от 628 до 638 тенге.

При этом рекорды продолжает обновлять золото. Его стоимость на мировом рынке достигла почти 4,4 тысячи долларов США за тройскую унцию.

Напомним, что неделю назад базовую ставку в Казахстане повысили до рекордных 18%. Это должно было повлиять на укрепление курса тенге.

