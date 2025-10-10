Курс доллара еще сильнее снизился перед выходными в Казахстане

Биржевой курс доллара продолжает снижаться на KASE. Сегодня он опустился ниже 540 тенге. Почем американскую валюту продают обменные пункты Казахстана, читайте на NUR.KZ.

На этой неделе курс доллара по отношению к тенге активно снижается – позавчера он подешевел до минимума за последние три недели (540,06 тенге), а сегодня опустился еще ниже.

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 539,06 тенге. За сутки он снизился более чем на 2 тенге.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 536 до 538 тенге , продажа – от 542 до 544 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 537 до 540,1 тенге , продажа – от 540,5 до 544 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 537 до 539,5 тенге, продажа – от 540 до 542,5 тенге.

Минимума за последние полтора месяца достиг и биржевой курс евро, который снизился более чем на 5 тенге за сутки. Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:30 составляет 623,9 тенге.

Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

Астана: покупка – от 622 до 624 тенге , продажа – от 630 до 633 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 619 до 625 тенге , продажа – от 626 до 630 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 620 до 625 тенге, продажа – от 625 до 635 тенге.

Напомним, что сегодня Национальный банк до 18% повысил базовую ставку. Это решение должно еще больше поддержать курс тенге.

Между тем до очередного рекорда подорожало золото. Его официальный курс в Казахстане превысил 70 тыс. тенге за один грамм.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.