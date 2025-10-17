Биржевая цена на золото обновила исторический максимум - впервые она превысила 4 350 долларов за тройскую унцию, передает NUR.KZ со ссылкой на биржу Comex.

Новый исторический максимум составил 4 391,69 доллара - такая стоимость была зафиксирована сегодня утром.

Как пишет РИА Новости, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже росла на 72,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,69%, до 4 377,44 доллара за тройскую унцию. А новый рекорд установился на отметке 4 391,69 доллара.

Таким образом был достигнут исторический максимум - впервые желтый металл превысил отметку в 4 350 долларов за тройскую унцию.

Ранее мы сообщали, что золото продолжает рекордно дорожать в Казахстане и мире.

Тем не менее казахстанцам, которые планируют покупать или продавать свои золотые слитки, следует делать это осторожно, принимая во внимание все риски, ведь цены на драгоценный металл могут и падать.

