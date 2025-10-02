Золото стоит почти 70 тыс. тенге: новый рекорд в Казахстане

Золото бьет рекорд за рекордом. Стоимость одного грамма драгоценного металла практически достигла 70 тыс. тенге в Казахстане. За год цены выросли также почти на 70%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Стоимость золота традиционно растет в моменты политической и экономической неопределенности – все потому, что инвесторы ищут актив-убежище, который защитит их сбережения от рисков и потерь.

В Казахстане между тем 2 сентября этот драгоценный металл побил новый исторический рекорд. Согласно данным Национального банка РК, сейчас 1 грамм стоит 68 611,36 тенге – это сразу на 67,8% больше, чем было ровно год назад.

Учитывая тот факт, что в Казахстане банки зачастую продают золото слитками, то минимальная цена по официальному курсу для граждан начинается от 343 057 тенге – именно столько стоит самый маленький 5-граммовый слиток.

Также отметим, что рост цен на золото не связан напрямую с ослаблением тенге в стране. Это общемировая тенденция – на днях на бирже, согласно данным Investing.com, стоимость драгоценного металла достигла рекордных 3 922,67 доллара за тройскую унцию (31 грамм), то есть более 2 154 134 тенге с учетом текущего официального курса.

Впрочем, казахстанцам, которые планируют покупать или продавать свои золотые слитки, следует делать это осторожно, принимая во внимание все риски, ведь цены на драгоценный металл могут и падать.

Напомним, казахстанцы могут покупать не только физические слитки, но и цифровую золотую монету – Gold Coin. Ее вес равен тройской унции, но ее можно покупать частями, а при накоплении 31 грамма обменять на настоящую монету. Также ранее мы рассказывали о том, выгодно ли вкладываться в золотые украшения в Казахстане.

