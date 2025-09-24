Доллар снова подешевел, не достигнув рекорда в Казахстане

Доллар сегодня снова подешевел на KASE, после того как его в курс вырос почти до рекорда. Скорректировалась и стоимость евро. Какие ценники установили обменные пункты страны, читайте на NUR.KZ.

По итогам сегодняшних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 542,8 тенге, за сутки уменьшившись более чем на 2 тенге.

При этом напомним, что вчера он на столько же вырос на бирже, составив 545,01 тенге. Это чуть меньше рекорда, зафиксированного в конце июля (546,36 тенге). Таким образом, этот рекордный показатель стоимость американской валюты так и не достигла.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 538 до 540 тенге , продажа – от 544 до 545 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 538,5 до 543,2 тенге , продажа – от 543 до 546 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 541 до 543 тенге, продажа – от 544 до 546 тенге.

Свежая публикация по теме: Доллар вновь подорожал перед выходными в Казахстане

Между тем рекорда вчера достиг биржевой курс евро (642,71 тенге). А сегодня он уменьшился почти на 3 тенге за сутки. Его средневзвешенное значение на 15:30 составляет 640,17 тенге.

Обменники страны установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

Астана: покупка – от 635 до 636 тенге , продажа – от 643 до 645 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 634 до 640 тенге , продажа – от 640 до 645 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 635 до 640 тенге, продажа – от 640 до 645 тенге.

Отметим, что в Казахстане сильно вырос и курс золота – 66 382,16 тенге за один грамм. Рост за год составил более 60%.

В стране также запустили первый стейблокин, привязанный к курсу тенге. На него можно будет обменивать криптовалюту и проводить торговые операции с использованием криптокарт.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.