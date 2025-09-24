Криптовалюту, привязанную к тенге, запустили в Казахстане

В Казахстане стартовал пилотный проект по выпуску стейблкоина – криптовалюты, курс которой всегда будет "привязан" к тенге. О том, зачем это нужно, читайте в материале NUR.KZ.

Национальный банк РК сообщил о старте пилотного проекта по выпуску стейблкоина, обеспеченного тенге, в рамках регуляторной песочницы по цифровым активам.

Если говорить проще, то в Казахстане появилась криптовалюта, курс которой всегда будет равен 1 тенге.

Стейблкоин нужен для того, чтобы связать крипторынок с обычными деньгами. С его помощью можно будет, например, обменивать Bitcoin или Ethereum на тенге и наоборот, а также использовать криптокарты для покупок.

Сам стейблкоин запущен биржей цифровых активов компанией Intebix совместно с блокчейн-платформой Solana, международной платежной системой Mastercard и "Евразийским банком".

Напомним, ранее в Нацбанке объяснили, что тенговый стейблкоин планируют использовать в качестве альтернативы долларовым, что должно повысить привлекательность финансовых инструментов в тенге и помочь вывести из серой зоны отечественных криптоинвесторов.

Также в текущем году сообщалось о запуске проекта по выпуску криптокарт. Через них можно будет оплачивать сделки и запущенным стейблкоином.

Важно не путать стейблкоин с цифровым тенге. Стейблкоин – это криптовалюта, выпускаемая частной компанией и обеспеченная тенге. А цифровой тенге – это государственная валюта в электронном формате, которую выпускает только Нацбанк.

