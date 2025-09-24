jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Одиннадцатый рекорд за месяц: золото снова подорожало в Казахстане

      Опубликовано:

      Золотые слитки лежат вместе с золотыми монетами
      Золотые слитки и монеты. Иллюстративное фото: Anthony Bradshaw/Getty Images

      Курс золота в Казахстане достиг 66 382,16 тенге за грамм. С начала месяца цены выросли на 13%, а за год – более чем в полтора раза. Драгметалл бьет рекорды и в мире. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Важно: мнение и прогнозы, описываемые в материале, не являются инвестиционной рекомендацией. Следует помнить, что инвестиции имеют риски, а ответственность за принятые финансовые решения несет сам инвестор.

      По состоянию на 24 сентября официальный курс золота в Казахстане, согласно данным Национального банка РК, достиг 66 382,16 тенге за 1 грамм. С начала месяца драгоценный металл подорожал на 13%.

      Этот рекорд стал уже 11 по счету с начала сентября – текущая цена является историческим максимумом и сразу в 1,6 раза выше той, что фиксировалась ровно год назад.

      Курс золота в Казахстане превысил 66 тыс. тенге за 1 грамм.
      Курс золота. Источник: Национальный банк РК

      Отметим, что цены растут не только в Казахстане, но и в остальном мире. Согласно данным Investing.com, максимальная стоимость золота на бирже на днях достигала 3 824,6 доллара за тройскую унцию (31 грамм), то есть свыше 2 млн тенге по текущему курсу Нацбанка.

      Между тем стоит отметить, что стоимость золота традиционно растет в моменты политической и экономической неопределенности. Не последнюю роль в этом играют и центробанки разных стран, в частности Китая, который, как отмечает Investing.com, предложил Шанхай как площадку для хранения золотых резервов.

      Впрочем, казахстанцам, которые планируют покупать или продавать свои золотые слитки, следует делать это осторожно, принимая во внимания все риски, ведь цены на драгоценный металл могут и падать.

