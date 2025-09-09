Запрет на уличные табло с курсами валют начал действовать в Казахстане
Опубликовано:
С 9 сентября обменные пункты в Казахстане больше не имеют права выставлять табло с курсами валют на улицах. О том, где теперь можно будет увидеть важную информацию, читайте на NUR.KZ.
Постановление, которое запрещает обменным пунктам в Казахстане устанавливать табло с курсами валют на улицах, было опубликовано еще 10 июля текущего года, однако именно сегодня, то есть 9 сентября, оно вступило в силу.
С этого дня обменники больше не имеют права устанавливать такие информационные стенды на улицах, так как они в отдельных случаях могут нарушать требования безопасности движения транспортных средств и отвлекать водителей.
Теперь табло с курсами валют можно будет размещать только внутри помещений обменных пунктов либо непосредственно у кассы.
Однако есть исключения: запрет на установку табло не распространяется на бизнес-центры, железнодорожные вокзалы, аэропорты, пропускные пункты на границах и казино.
О курсах валют теперь также можно узнавать онлайн. Например, на сайтах или в приложениях банков второго уровня и на других интернет-ресурсах.
Отметим, что в Казахстане также предусмотрели санкции для обменников, которые откажутся убрать с улиц табло с курсом валют.
Также ранее сообщалось о возможном ужесточении правил обмена валют для граждан страны.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2283981-zapret-na-ulichnye-tablo-s-kursami-valyut-nachal-deystvovat-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах