Будут ли штрафовать обменники за отказ убирать табло с курсом валют, ответили в Нацбанке
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На брифинге в Нацбанке председатель Тимур Сулейменов ответил, предусмотрены ли санкции для обменников, которые откажутся убрать табло с курсом валют, передает корреспондент NUR.KZ.
Во время брифинга председатель Нацбанка ответил на вопрос, будут ли штрафовать владельцев обменных пунктов за отказ убрать табло с курсом валют.
"В соответствии с законодательством за это отвечает Национальный банк, вернее, его территориальный филиал. Если это Алматы - алматинский филиал, в Астане - астанинский филиал, это не центральный аппарат делает. По санкциям я точно не скажу, но какие-то санкции в 3-5 МРП (11 976 - 19 660 тенге - прим. ред.) будут, что-то типа такого.
Санкции устанавливаются не нами, они устанавливаются в административном кодексе. Постановление (о табло - прим.авт.) просто устанавливает требования, а санкции должны быть обязательно прописаны непосредственно в административном кодексе. То есть, они устанавливаются законодательно", - сообщил Тимур Сулейменов.
Ранее мы писали, что Нацбанк предложил распространить запрет на табло с курсом обмена валют. Вскоре стало известно, когда именно вступят ограничения.
Так, с осени в Казахстане введут полный запрет на установку табло с курсами валют на улицах. О том, как придется работать обменным пунктам после изменения правил, можно узнать в нашем материале.
Добавим, сегодня в Нацбанке озвучили новое решение по базовой ставке в Казахстане - НБК снова сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2264277-budut-li-shtrafovat-obmenniki-za-otkaz-ubirat-tablo-s-kursom-valyut-otvetili-v-nacbanke/
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