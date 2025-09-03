Более 60 тыс. тенге за грамм: стоимость золота достигла рекорда в Казахстане
Официальная стоимость одного грамма золота в Казахстане впервые превысила отметку в 60 тыс. тенге. За год оно подорожало более чем на половину. О ценах на мировом рынке узнали журналисты NUR.KZ.
В 2025 году золото растет рекордными темпами. Согласно данным Национального банка РК, сегодня также был зафиксирован очередной рекорд.
Официальная стоимость одного грамма золота 2 сентября 2025 года впервые превысила отметку в 60 тыс. тенге, а 3 сентября выросла еще больше – до 60 332,64 тенге.
По сравнению с 3 сентября 2024 года, когда один грамм драгоценного стоил 38 815,28 тенге, золото подорожало в Казахстане на 55,4%.
Отметим, что резкий рост цен на золото наблюдается и на глобальном рынке. Например, согласно порталу Investing.com, по данным на сегодня в 12.00, фьючерсы на золото стоят 3 601,1 доллара США за тройскую унцию, или 1 942 974 тенге за 31 грамм, по официальному курсу Национального банка РК на сегодня.
За год стоимость фьючерсов на золото выросла на 43,29%.
Напомним, что в конце марта один грамм золота подорожал почти до 50 тыс. тенге. Тогда рост за год составил 56,3%.
А уже в начале апреля стоимость золота превысила эту отметку и снова побила исторический рекорд.
