      Более 60 тыс. тенге за грамм: стоимость золота достигла рекорда в Казахстане

      Опубликовано:

      Золотой слиток и гранулы
      Золото. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska/Getty Images

      Официальная стоимость одного грамма золота в Казахстане впервые превысила отметку в 60 тыс. тенге. За год оно подорожало более чем на половину. О ценах на мировом рынке узнали журналисты NUR.KZ.

      В 2025 году золото растет рекордными темпами. Согласно данным Национального банка РК, сегодня также был зафиксирован очередной рекорд.

      Официальная стоимость одного грамма золота 2 сентября 2025 года впервые превысила отметку в 60 тыс. тенге, а 3 сентября выросла еще больше – до 60 332,64 тенге.

      По сравнению с 3 сентября 2024 года, когда один грамм драгоценного стоил 38 815,28 тенге, золото подорожало в Казахстане на 55,4%.

      Отметим, что резкий рост цен на золото наблюдается и на глобальном рынке. Например, согласно порталу Investing.com, по данным на сегодня в 12.00, фьючерсы на золото стоят 3 601,1 доллара США за тройскую унцию, или 1 942 974 тенге за 31 грамм, по официальному курсу Национального банка РК на сегодня.

      Стоимость фьючерсов на золото
      Стоимость фьючерсов на золото. Инфографика: investing.com

      За год стоимость фьючерсов на золото выросла на 43,29%.

      Напомним, что в конце марта один грамм золота подорожал почти до 50 тыс. тенге. Тогда рост за год составил 56,3%.

      А уже в начале апреля стоимость золота превысила эту отметку и снова побила исторический рекорд.

