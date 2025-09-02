jitsu gif
    Финансы
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Что могло повлиять на курс тенге, рассказали в Нацбанке

      Опубликовано:

      Купюра тенге лежит на долларах и рублях
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      По итогам августа курс тенге установился на уровне 538,6 тенге – за месяц он укрепился на 0,4%. О том, какие факторы могли повлиять на стоимость национальной валюты, читайте в материале NUR.KZ.

      В августе курс тенге то сильно проседал, то "отвоевывал" ранее потерянные позиции. В целом же средневзвешенный курс за весь месяц, по данным Национального банка РК, составил 538,95 тенге за доллар.

      При этом, как отметили в Нацбанке, под конец августа тенге укрепился, правда, только на 0,4% за месяц – до 538,6 тенге.

      Что могло повлиять на курс тенге в августе

      Курс валют зависит от множества факторов, и не все можно вовремя предугадать. Тем не менее, есть несколько основных, которые в августе могли повлиять на тенге:

      • торги на Казахстанской фондовой бирже снизились с 260 млн до 217 млн долларов в среднем за день. Общий объем составил 4,6 млрд долларов, из которых 420 млн долларов (9%) пришлось на продажи валюты из Национального фонда;
      • операции зеркалирования: Нацбанк продал в августе долларов на 290 млрд тенге, которые ранее заработал от реализации золотых слитков. То есть было продано ровно столько долларов, сколько удалось получить от продажи золота. Таким образом тенге получает косвенную поддержку;
      • квазигосударственный сектор в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки продал 366 млн долларов.
      Прямых валютных интервенций Нацбанк не проводил. Он также не покупал валюту для Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и не планирует этого делать в сентябре.

      Однако в сентябре ожидаются трансферты из Нацфонда на 400-500 млн долларов и продажа долларов на 290 млрд тенге, которые удастся получить от продажи золотых слитков.

      При этом в Нацбанке отметили, что продолжат придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

      Напомним, ранее эксперты составили три сценария по курсу доллара. Ознакомиться с ними можно здесь.

      Курс тенге
