Что могло повлиять на курс тенге, рассказали в Нацбанке

По итогам августа курс тенге установился на уровне 538,6 тенге – за месяц он укрепился на 0,4%. О том, какие факторы могли повлиять на стоимость национальной валюты, читайте в материале NUR.KZ.

В августе курс тенге то сильно проседал, то "отвоевывал" ранее потерянные позиции. В целом же средневзвешенный курс за весь месяц, по данным Национального банка РК, составил 538,95 тенге за доллар.

При этом, как отметили в Нацбанке, под конец августа тенге укрепился, правда, только на 0,4% за месяц – до 538,6 тенге.

Что могло повлиять на курс тенге в августе

Курс валют зависит от множества факторов, и не все можно вовремя предугадать. Тем не менее, есть несколько основных, которые в августе могли повлиять на тенге:

торги на Казахстанской фондовой бирже снизились с 260 млн до 217 млн долларов в среднем за день. Общий объем составил 4,6 млрд долларов , из которых 420 млн долларов (9%) пришлось на продажи валюты из Национального фонда;

снизились с 260 млн до в среднем за день. Общий объем составил , из которых (9%) пришлось на продажи валюты из Национального фонда; операции зеркалирования: Нацбанк продал в августе долларов на 290 млрд тенге , которые ранее заработал от реализации золотых слитков. То есть было продано ровно столько долларов, сколько удалось получить от продажи золота. Таким образом тенге получает косвенную поддержку;

Нацбанк продал в августе долларов , которые ранее заработал от реализации золотых слитков. То есть было продано ровно столько долларов, сколько удалось получить от продажи золота. Таким образом тенге получает косвенную поддержку; квазигосударственный сектор в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки продал 366 млн долларов.

Прямых валютных интервенций Нацбанк не проводил. Он также не покупал валюту для Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и не планирует этого делать в сентябре.

Однако в сентябре ожидаются трансферты из Нацфонда на 400-500 млн долларов и продажа долларов на 290 млрд тенге, которые удастся получить от продажи золотых слитков.

При этом в Нацбанке отметили, что продолжат придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

