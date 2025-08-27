Курс доллара снова резко вырос в Казахстане
Опубликовано:
После почти двух недель снижения курс доллара снова вырос в Казахстане. Его средневзвешенная цена на бирже увеличилась более чем на три тенге. Сколько он стоит в обменниках, читайте на NUR.KZ.
В начале текущей недели курс доллара в Казахстане снизился до минимума за прошедший месяц. Вчера он продолжил снижение, составив 533,87 тенге. Такой курс на сегодня был установлен в качестве официального.
Но во время торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня средневзвешенная стоимость американской валюты резко выросла более чем на три тенге и составила 537,63 тенге.
Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:
- Астана: покупка – от 532 до 537,8 тенге, продажа – от 538,4 до 542 тенге;
- Алматы: покупка – от 533 до 538,5 тенге, продажа – от 538,5 до 540 тенге;
- Шымкент: покупка – от 537 до 538,5 тенге, продажа – от 540 до 541,5 тенге.
Поменял направление и курс евро, который на бирже вырос более чем на две тенге за сутки. Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:15 составляет 623,6 тенге.
Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличной европейской валюты:
- Астана: покупка – от 619 до 624,8 тенге, продажа – от 625 до 630 тенге;
- Алматы: покупка – от 617 до 624,5 тенге, продажа – от 625 до 630 тенге;
- Шымкент: покупка – от 620 до 624,5 тенге, продажа – от 625 до 631 тенге.
Напомним, что в июле в Казахстане вырос спрос на евро – сразу в пять раз за месяц, до 5,7 млрд тенге, а продажи доллара увеличились на 10,47%, до 120,8 млрд тенге.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Тенге сильно укрепился к евро и доллару на казахстанской бирже
- Доллар подешевел до минимума за последний месяц в Казахстане
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2279616-kurs-dollara-snova-rezko-vyros-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах