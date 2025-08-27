Курс доллара снова резко вырос в Казахстане

После почти двух недель снижения курс доллара снова вырос в Казахстане. Его средневзвешенная цена на бирже увеличилась более чем на три тенге. Сколько он стоит в обменниках, читайте на NUR.KZ.

В начале текущей недели курс доллара в Казахстане снизился до минимума за прошедший месяц. Вчера он продолжил снижение, составив 533,87 тенге. Такой курс на сегодня был установлен в качестве официального.

Но во время торгов иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня средневзвешенная стоимость американской валюты резко выросла более чем на три тенге и составила 537,63 тенге.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 532 до 537,8 тенге , продажа – от 538,4 до 542 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 533 до 538,5 тенге , продажа – от 538,5 до 540 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 537 до 538,5 тенге, продажа – от 540 до 541,5 тенге.

Поменял направление и курс евро, который на бирже вырос более чем на две тенге за сутки. Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:15 составляет 623,6 тенге.

Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличной европейской валюты:

Астана: покупка – от 619 до 624,8 тенге , продажа – от 625 до 630 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 617 до 624,5 тенге , продажа – от 625 до 630 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 620 до 624,5 тенге, продажа – от 625 до 631 тенге.

Напомним, что в июле в Казахстане вырос спрос на евро – сразу в пять раз за месяц, до 5,7 млрд тенге, а продажи доллара увеличились на 10,47%, до 120,8 млрд тенге.

