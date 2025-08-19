jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Долларов на депозитах становится меньше в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги. Рубли, тенге, доллары, евро.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Казахстанцы накопили на своих депозитах более 25 трлн тенге. Большая часть средств хранится в тенге – доля вкладов в иностранной валюте уменьшается и теперь равна 23%. Подробности читайте на NUR.KZ.

      По последним данным, на банковских депозитах жители Казахстана хранят порядка 25,4 трлн тенге. Как отмечает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), с начала года объем вкладов вырос сразу на 844 млрд тенге, или на 3,4%.

      Примечательно, что доля депозитов в иностранной валюте постоянно уменьшается. Сейчас 77% суммы хранится в тенге, а на вклады в иностранной валюте теперь приходится лишь 23%.

      Как отметили в фонде, текущий уровень "долларизации" считается комфортным, поскольку, согласно международной практике, верхний порог "безопасного уровня" составляет 30%.

      Это особенно показательно, так как в последнее время казахстанцы могут наблюдать за заметным ослаблением тенге – курс доллара на 19 августа равен 540 тенге, что в теории могло бы сподвигнуть население хранить деньги в "более стабильной" валюте. Однако сейчас наблюдается обратная ситуация.

      Значительная часть депозитов (49,9%) относится к "массовому рынку" – на каждом из них хранится не более 15 млн тенге. За полгода этот сектор вырос на 24% по количеству счетов и на 3,3% – по сумме.

      Отдельно стоит отметить, что у казахстанцев постепенно меняются "привычки" в выборе депозитов.

      Как и раньше, самыми популярными в стране являются несрочные вклады, которые отличаются гибкой системой и нестрогими правилами, однако сейчас наблюдается рост доли срочных и сберегательных депозитов – если в начале года на них приходилось 11,4%, то теперь – 16,7%. С начала года они выросли в полтора раза.

      В целом же можно отметить, что, даже несмотря на высокую инфляцию (11,8%), депозиты остаются выгодными для населения: сейчас средняя доходность по несрочным вкладам составляет 15%, а по срочным и сберегательным – 18%.

      Таким образом, даже несрочные вклады не просто защищают деньги от обесценивания, но и приносят своим владельцам реальный доход, равный в среднем более 3% годовых.

      Напомним, ранее в правительстве сделали прогноз по инфляции.

      Также аналитики в Казахстане составили сразу три сценария по курсу доллара на 2025-2026 годы.

      Курс тенге
