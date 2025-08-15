jitsu gif
      Курсы доллара и евро выросли к концу недели в Казахстане

      Опубликовано:

      Купюры и монеты валют разных стран лежат на столе
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      К концу недели доллар и евро снова подорожали на KASE. Курс американской валюты вырос почти на 3 тенге, а европейской – почти на 5. Почем их продают в обменниках Казахстана, читайте на NUR.KZ.

      По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара сегодня составил 540,87 тенге. Это почти на 3 тенге больше, чем было вчера.

      Напомним, что в начале недели биржевая стоимость американской валюты снова устремилась к рекорду, составив 542,66 тенге. Но в среду она снизилась до 537,96 тенге, демонстрируя сильную волатильность, которая продолжилась и сегодня.

      Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

      • Астана: покупка – от 538 до 539 тенге, продажа – от 545 до 546 тенге;
      • Алматы: покупка – от 536,5 до 541,5 тенге, продажа – от 541,8 до 545 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 540 до 541,5 тенге, продажа – от 543 до 545 тенге.

      К рекорду снова стремится и курс евро, который на бирже вырос почти на 5 тенге за сутки. Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:15 составляет 633,66 тенге.

      Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

      • Астана: покупка – от 624 до 626 тенге, продажа – от 634 до 636 тенге;
      • Алматы: покупка – от 623 до 631 тенге, продажа – от 632 до 635 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 620 до 631 тенге, продажа – от 630 до 635 тенге.

      Таким образом, официальный курс доллара, который определяется согласно средневзвешенному значению на бирже, в выходные и понедельник составит 540,87 тенге. Стоимость евро считают немного по-другому, но ее рост на бирже также может повлиять на официальный курс.

