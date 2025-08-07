Доллар и евро снова подорожали в Казахстане

Курс доллара на KASE за сутки подорожал почти на 3 тенге, а евро – сразу на 10 тенге. Какие ценники установили на данные валюты обменники Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

Если в начале недели курсы доллара США и евро сильно снизились, то к ее концу иностранные валюты стремятся возвратить свои позиции. Так, например, средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сегодня составил 539,38 тенге, за сутки увеличившись почти на 3 тенге.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 537 до 538 тенге , продажа – от 544 до 545 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 535 до 539,8 тенге , продажа – от 540 до 542 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 537,5 до 539,5 тенге, продажа – от 540,5 до 542,5 тенге.

В то же время курс евро буквально "взлетел" почти на 10 тенге за сутки. Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:30 составляет 631,12 тенге.

Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

Астана: покупка – от 622 до 624 тенге , продажа – от 633 до 634 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 620 до 627,2 тенге , продажа – от 629 до 633 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 620 до 628 тенге, продажа – от 628 до 631 тенге.

Напомним, что казахстанский эксперт Аскар Чукин считает курс доллара в районе 540-560 тенге "новой реальностью". Все потому что тенге слабеет из-за инфляции, вызванной увеличением денежной массы. На стоимость американской валюты также может влиять дедолларизация в стране.

