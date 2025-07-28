Почти 550 тенге за доллар просят обменники, но курс уже начал снижаться на бирже в Казахстане

Валютные торги стартовали на валютной бирже в Казахстане. Пока что их ход складывается оптимистичным. О ценах на бирже и в обменных пунктах мегаполисов Казахстана читайте в материале NUR.KZ.

Согласно данным биржи KASE, валютные торги по доллару США в пятницу (25 июля) завершились по цене 545,3 тенге за доллар – это была так называемая "цена закрытия торгов", или значение последней сделки в сессии.

А сегодня, в понедельник (28 июля), торги стартовали с отметки в 544,9 тенге. При этом позже цена сделки снизилась на 2,73 тенге, опустившись до уровня 542,22 тенге в среднем.

Курсы в обменниках

Пока что на утро 28 июля, согласно данным сервиса Kurs.kz, обменные пункты выставили следующие цены на доллар США:

Астана: покупка – от 539 до 541 тенге , продажа – от 546 до 548 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 539 до 546 тенге , продажа – от 543 до 549,5 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 540,5 до 543 тенге, продажа – от 543,5 до 547 тенге.

Сделки по евро на бирже пока что не проводились.

Напомним, что прошлая неделя оказалась сложной для тенге: курсы доллара и евро устанавливали новые рекорды почти каждый день.

Позже глава Нацбанка рассказал о причинах роста стоимости иностранных валют в Казахстане: он отмечал, что тенге остается недооцененным, а на бирже не наблюдаются спекуляции.

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