Почти 550 тенге за доллар просят обменники, но курс уже начал снижаться на бирже в Казахстане
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Валютные торги стартовали на валютной бирже в Казахстане. Пока что их ход складывается оптимистичным. О ценах на бирже и в обменных пунктах мегаполисов Казахстана читайте в материале NUR.KZ.
Согласно данным биржи KASE, валютные торги по доллару США в пятницу (25 июля) завершились по цене 545,3 тенге за доллар – это была так называемая "цена закрытия торгов", или значение последней сделки в сессии.
А сегодня, в понедельник (28 июля), торги стартовали с отметки в 544,9 тенге. При этом позже цена сделки снизилась на 2,73 тенге, опустившись до уровня 542,22 тенге в среднем.
Курсы в обменниках
Пока что на утро 28 июля, согласно данным сервиса Kurs.kz, обменные пункты выставили следующие цены на доллар США:
- Астана: покупка – от 539 до 541 тенге, продажа – от 546 до 548 тенге;
- Алматы: покупка – от 539 до 546 тенге, продажа – от 543 до 549,5 тенге;
- Шымкент: покупка – от 540,5 до 543 тенге, продажа – от 543,5 до 547 тенге.
Сделки по евро на бирже пока что не проводились.
Напомним, что прошлая неделя оказалась сложной для тенге: курсы доллара и евро устанавливали новые рекорды почти каждый день.
Позже глава Нацбанка рассказал о причинах роста стоимости иностранных валют в Казахстане: он отмечал, что тенге остается недооцененным, а на бирже не наблюдаются спекуляции.
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- Тенге недооценен: глава Нацбанка о курсе доллара в Казахстане
- Обвал продолжается: 548 тенге за доллар и 645 тенге за евро просят обменники в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2269575-pochti-550-tenge-za-dollar-prosyat-obmenniki-no-kurs-uzhe-nachal-snizhatsya-na-birzhe-v-kazahstane/
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