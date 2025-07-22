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    Финансы

      Казахстан "теряет" в 3,5 раза больше денег, чем получает из-за рубежа

      Опубликовано:

      Кассир считает деньги
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В мае через системы международных денежных переводов из Казахстана ушло 65,9 млрд тенге. Это в 3,5 раза больше, чем жители страны получили из-за рубежа. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      Альтернативой обычным банковским переводам для казахстанцев могут стать системы международных денежных переводов (СМДП), которые позволяют отправить средства человеку, у которого даже нет банковского счета.

      При этом через такие системы казахстанцы чаще отправляют деньги за границу, чем получают их. Так, согласно данным Национального банка РК, за май жители страны отправили за рубеж 65,9 млрд тенге. Чаще всего средства шли в следующие страны:

      • в Узбекистан – 25,7 млрд тенге;
      • в Россию – 17,9 млрд тенге;
      • в Турцию – 10,6 млрд тенге.

      Также переводы шли в Грузию, Кыргызстан, Китай и некоторые другие страны дальнего и ближнего зарубежья.

      Денежные переводы через СМДП из Казахстана
      (в мае 2025 года)
      Страна Сумма Доля
      Узбекистан 25,7 млрд тенге 39,0%
      Россия 17,9 млрд тенге 27,2%
      Турция 10,6 млрд тенге 16,1%
      Грузия 3,3 млрд тенге 5,0%
      Кыргызстан 2,0 млрд тенге 3,1%
      Китай 14,3 млрд тенге 2,2%
      Азербайджан 1,2 млрд тенге 1,9%
      Армения 815 млн тенге 1,2%
      Таджикистан 549 млн тенге 0,8%
      Южная Корея 492,6 млн тенге 0,7%
      Прочие 1,8 млрд тенге 2,8%
      Всего 65,9 млрд тенге
      По данным Национального банка РК

      А вот поступило в Казахстан из-за рубежа в 3,5 раза меньше – всего около 19,1 млрд тенге. Лидером по переводам стала Россия – 4,6 млрд тенге.

      Интересно, что активно шли деньги и из Великобритании – 3,6 млрд тенге, а вот Узбекистан оказался только на третьем месте – около 2 млрд тенге.

      Также деньги шли из США, Турции, Южной Кореи, Германии и некоторых других стран.

      Денежные переводы через СМДП в Казахстан
      (в мае 2025 года)
      Страна Сумма Доля
      Россия 4,6 млрд тенге 24,20%
      Великобритания 3,6 млрд тенге 18,80%
      Узбекистан 2 млрд тенге 10,40%
      США 1,8 млрд тенге 9,60%
      Турция 1,5 млрд тенге 8,20%
      Южная Корея 1,1 млрд тенге 5,70%
      Германия 982,3 млн тенге 5,20%
      Кыргызстан 732,1 млн тенге 3,80%
      Грузия 490,6 млн тенге 2,60%
      Азербайджан 291 млн тенге 1,50%
      Прочие 1,9 млрд тенге 10%
      Всего 19,1 млрд тенге
      По данным Национального банка РК

      Большая часть отправленных средств уходила в долларах США – 57,2%. В тенге отправили лишь 32,7% суммы, а в рублях – 9,9%. На евро пришлось 0,3% отправленных средств.

      Получали деньги казахстанцы также чаще всего в долларах – 57,3%. На тенге пришлось 19,7% суммы, а на рубли – 15,5%. В евро пришло 7,5% средств.

      Таким образом можно сделать вывод, что Казахстан – страна-отправитель, а не страна-получатель. Вполне возможно, что людей, которые зарабатывают в стране и отправляют деньги домой, значительно больше, чем казахстанцев, кто работает за границей и пересылает средства родным.

      Отметим, что в Казахстан и ранее денег поступало значительно меньше, чем уходило за рубеж. Например, с января по май 2024 года из страны "ушло" 411,4 млрд тенге, а поступило лишь 310,4 млрд тенге.

      В целом спрос на СМДП постепенно падает в стране. Пик популярности пришелся на 2022 год, когда из России ушли платежные системы Visa и MasterCard и многим жителям постсоветских стран пришлось искать альтернативы.

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